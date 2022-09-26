شركة سعودية خاصة تعلن عن وظيفة براتب يصل 18,750 ريال سعودي لمن تتوفر فيه هذه الشروط !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت شركة عبداللطيف جميل، عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس بجدة منها وظيفة براتب يصل 18,750 ريال سعودي.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية: الوظائف:

1- مدير العلامة التجارية والتسويق: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات. – نطاق الراتب (15,000 ريال إلى 18,750 ريال).

2- مدير عام أول – مبيعات: – درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات). – خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- مهندس ميكانيكا / كهرباء: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية). – خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مهندس التخطيط: – درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية) أو ما يعادلها. – خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

5- مشرف خدمة العملاء والتسعير: – درجة البكالوريوس في تخصص مناسب. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/02/02هـ الموافق 2022/08/29م، من خلال رابط الموقع. هنا