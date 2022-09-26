هذه هي الفئات الممنوعة من الزواج بغير السعوديين في المملكة السعودية .. هل انت منهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال محامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري، محمد العردان، إن المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج لوزراء ومن في حكمهم، ومن في الدرجة الممتازة والمرتبة الخامسة عشر، والمرتبة الرابعة عشر، وأعضاء السلك القضائي والعسكري. ولفت إلى أنه يشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما، كما يشترط ألا يكون متزوج، وإذا كان متزوج فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تقدر على الإنجاب، وذلك وفقا لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن ابن المواطنة من أجنبي يعامل معاملة الأم بالهوية لكن يتبع للأب في الجنسية حتى سن الـ 18، وبعد هذا السن يمكنه الحصول على الجنسية. وأضاف أنه يرى من وجهة نظر أن زواج المواطنة من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري أو زواج مصلحة وغالبا ما يفشل، مضيفا أن التعدد حل للمشكلة العنوسة في المجتمع.