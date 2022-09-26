اليمن... عيدروس الزبيدي يصدر قرارا صارما ومهما طال انتظاره ( وثيقة)

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر اللواء عيدروس الزبيدي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الحنوبي قرار بتسليم ميازين القاطرات إلى إدراة صندوق صيانة والطرق.

ووجه الرئيس الزبيدي محافظي المحافظات المحررة بتسليم ميازين القاطرات إلى إدراة صندوق صيانة والطرق. وجاء هذا القرار الذي طال انتظاره ليرفد خزينة الدولة بمورد هام ومتجدد يوميا ، ويغلق الحنفية على السماسرة وأمراء الحرب الذين تقاسموا إيرادات ميازين القاطرات. وفي الوقت نفسه ستساعد صندوق صيانة الطرق في القيام بمهامه على أتم وجه.