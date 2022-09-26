اتفرج دولة عظمى ترسل أسطولا ضخما يضم مدمرة و700 مقاتل إلى خليج عدن.. ماذا يحدث؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�ادر الأسطول الـ37 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أمس الأول سانيا بمقاطعة هاينان بجنوبي الصين إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال للقيام بمرافقة سفن مدنية. ويضم الأسطول مدمرة الصواريخ الموجهة "تشانغشا" وفرقاطة الصواريخ "يولين" وسفينة الإمداد "هونغهوا"، ويوجد على متن السفن الحربية 700 ضابط وجندي ومن بينهم العشرات من قوات العمليات الخاصة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها "تشانغشا" إلى مهمة مرافقة. وبدأت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أول مهمة مرافقة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر 2008.