بشرى سارة لكل اليمنيين .. الكشف رسمياَ عن موعد استلام اليمن الوديعة السعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - ناقشت لجنة إدارة المسار السريع لاستيعاب الدعم السعودي الإماراتي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب، خطط ودراسات حزمة المشاريع الإنمائية البالغة 17 مشروعاً في 6 قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنقل والتعليم والمياه والصحة وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وزراء النقل عبدالسلام صالح، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والنفط الدكتور سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، وممثلي وزارة المياه والبيئة ومحافظة عدن، وعدد من المعنيين، إقرار إنشاء لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، للرفع بنتائج الدراسات الخاصة بالمشاريع والتمويلات.

ونوهت اللجنة، بأهمية جهود مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بشأن تسريع استيعاب التمويلات السعودية الإماراتية من خلال خطة التدخل التنموي العاجل في اليمن .. مثمنة المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار دعمها السخي الإنمائي والتنموي لليمن واليمنيين في ظل الظروف الراهنة