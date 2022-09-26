لجميع المقيمين والوافدين .. الجوازات السعودية تنشر عدد من التوضيحات الهامة .. اليكم تفاصيلها

الرياض - محمد الاطلسي - قامت المديرية العامة للجوازات السعودية، بنشر عددً من التوضيحات الهامة للمواطنين والمقيمين والوافدين وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر.

كما قامت بالرد على العديد من الاستفسارات والأسئلة، خصوصا فيما يتعلق بالتأشيرات واشتراطات السفر من وإلى المملكة، في الوقت الذي بدأ فيه سريان قراراها برفع تعليق السفر بالهوية الوطنية إلى مجلس التعاون الخليجي.

تغيير مسمى المهنة

وقالت المديرية أنه بالإمكان تغيير مسمى المهنة بعد موافقة مكتب العمل حسب المؤهل العلمي، وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمدًا عن المنشأة. أن يكون مقدم الطلب معتمدًا في أنظمة وزارة الموارد البشرية.

سريان صَلاحِيَة جميع تراخيص المنشأة. أن يكون الكيان واقعًا في النطاق البلاتيني أو الأخضر. لا يسمح بتغيير مهنة وافد إلى مهنة مقصورة على السعوديين.

كيفية التغيير إلكترونيًا زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول ثم اختيار المنشأة. ثم الضغط على خدمة تغيير المهنة. ثم البحث عن الوافد المراد تغيير مهنته برقم الإقامة. ثم اختيار المهنة الجديدة من قائمة المهن. ثم النقر على كلمة بحث. ثم إرسال الطلب. مع مراعاة تسديد الرسوم وإرفاق المستندات المطلوبة. ثم التوجه للجوازات لتحديث الإقامة بالمهنة الجديدة.

شرط السفر بالجواز

كما شددت الجوازات قبل السفر من ضرورة التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى، وذكرت المواطنين والمقيمين بإجراءات واشتراطات السفر من وإلى المملكة.