سقوط قتلى وجرحى إثر إنفجار استهدف حافلة نقل ركاب في محافظة تعز اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر محلية وإعلامية، إن شخص قتل، وأصيب 10 آخرين من المدنيين، بانفجار استهدف حافلة نقل جنوبي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وذكرت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة نقل في منطقة "الخنيهات" بمدخل مدينة التربة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا نساء وأطفالا كانوا على متن الحافلة تم نقلهم إلى مستشفى خليفة العام في مدينة التربة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، كما أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في مكان الانفجار.

وشهدت مدينة التربة، إحدى أهم مناطق ريف تعز، خلال الأشهر الماضية حوادث انفجار عبوات ناسفة استهدفت دوريات أمنية في المدينة، ما أوقع عددا من الضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين.