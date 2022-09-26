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الرئيس "العليمي" يبوح ولأول مرة منذ تعيينه عن العضو في الرئاسة اليمنية الذي قد يجر الجميع لصراع خطير !

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الرياض - محمد الاطلسي - قال الرئيس العليمي:لا أريد أن أقدم صورة وردية عن الوضع داخل المجلس الرئاسي ، هناك خلافات وبعض الأعضاء يسحب البعض إلى مربع الصراع لكننا نلجأ لحلول مشتركة وتوافقية وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات.

  واضاف: توجد خلافات داخل المجلس الرئاسي نعمل على حلها بالتوافق والحلول المشتركة و أجرينا اتصالات مع فرنسا وشركة توتال بخصوص تصدير الغاز، ونحن جاهزون لذلك ولكن الشركة تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية.

 

 

 

 

واختتم:: مشروع تصدير الغاز سيكون مفيدا لنا خصوصا في إعادة بناء البنى التحتية وبعض أعضاء المجلس يسحب أعضاء آخرين إلى مربع الصراع.  

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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