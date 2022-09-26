مقيم يمني يحتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بطريقة اشعل فيها مواقع التواصل.. وهكذا كان الرد السعودي الذي فاجىء الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - اشاد مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية بالتفاعل السعودي الكبير مع اسرة يمنية خرجت للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة. وكتب الصحفي السعودي عبدالله آل هتيلة معلقا على حالة التفاعل مع الاسرة اليمنية : "هبّ الشعب السعودي متعاطفاً وبعفوية وصلت حد البكاء مع أسرة يمنية تستقل سيارة قديمة للمشاركة في احتفالات المملكة بيومها الوطني المجيد".

واضاف : " ولسان حال هذا الشعب يقول: أبشروا بسعدكم أنتم في بلدكم وبين أهلكم وأبشروا بالسيارة وكل ما يسعدكم".

واكد آل هتيلة في تغريدته ان اليمن والسعودية ، شعبان لن يفترقا مهما كانت المؤمرات والدسائس".

هذا وكانت اسرة يمنية خرجت بسيارتهم القديمة للاحتفال باليوم الوطني السعودي وتعطل احد اطارات السيارة التي تبدو متهالكة ، وتم تصويرهم صدفةً ليتم تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان يتم التوصل الى هوية الاسرة وطلب رجال اعمال التعرف على الاسرة للتواصل معهم لاهدائهم سيارة وانهالت بعد ذلك عروض المساعدات والتعاطف مع الاسرة.

من جانبه اكد الاعلامي السعودي ماجد العيدان انه تم التوصل لهوية الاسرة وانها يمنية وكتب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: " ولله الحمد تم الوصول للحالة ، اخونا من الجنسية اليمنية مواليد السعودية ، وسيتم باذن الله التواصل مع الجهات الرسميه في محافظة الليث وآلية الوصول لهم بصفه رسميه".

واختتم تغريدته بالقول : "شكراً لك من تفاعل وجزاكم الله خير وجعلها في ميزان حسناتكم ،واسال الله القبول والتوفيق".

كما اشاد عدد من رواد مواقع التواصل السعوديين واليمنيين بالمبادرة واعتبروها دليل على قيم واصالة الشعب السعودي الذي تربى على الخير والعطاء والتعاون كما عدوها تعبيرا عن عمق الروابط الاخوية الصادقة التي تربط الشعبين الجارين "السعودي واليمني".