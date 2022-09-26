صحفي يمني بارز يخرج عن صمته و يتحدث عن رؤيته الرئيس الراحل علي صالح في منامه وهذا مابشر به اليمنيين.. اتفرج ماذا حدث !

الرياض - محمد الاطلسي - خرج صحفي بارز يقيم حاليا في العاصمة المصرية القاهرة بمنشور على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول أنه رأى الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في منامه .

وقال الصحفي العزي العصامي أن الرئيس صالح كان مجتمعا مع عدد المواطنين ويشكون له وضع البلاد وما صرت إليه ، حيث كان صالح يجلس على أريكه مرتفعة تتوسط مكان واسع وحوله جمع من أبناء اليمن البسطاء.

وجاء في منشور الصحفي :

رأيت في منامي الزعيم علي عبد الله صالح عفاش رحمه الله، جالسا بيننا ببساطة على اريكة مرتفعة تتوسط مكان واسع وحوله جمع من ابناء اليمن البسطاء ..

ناس لا اعرفهم شخصيا ولم يسبق لي ان رأيتهم ، إلا أنهم منهكون كادحون ومكافحون ويرتدون ملابسا بسيطة تشير إلى مختلف محافظات الجمهورية ، وأنا كنت منهم ..

النور كان يشع من وجهه وهو يبتسم للجميع ويحتضنهم فرادي وجماعات وهم يشكون اليه بدموعهم وضع البلاد كما يشتكي الطفل لابيه ..

فيرتبت على اكتافهم ويصبرهم ويطمئنهم ان كل شيء سيكون الى الافضل بإذن الله وأن السلام سيسود البلاد ..

ليست المرة الاولى التي ارى فيها عفاش في منامي ، لكن هذه المرة كنت اعيش تفاصيل الحلم معه بكل جوارحي ودموعي .. ومازلت اشعر بلمسة كفه على كتفي .. سنتفاءل بالخير ..

رحم الله الزعيم عفاش وغفر له ..