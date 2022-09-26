لأول مرة علي محسن الاحمر يوجه رسالة قوية لكافة اليمنيين.. هذا ماتضمنته!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه نائب رئيس الجمهورية السابق، علي محسن صالح الأحمر، اليوم الأحد، رسالة قوية لكافة اليمنيين هنأهم فيها بذكرى الـ60ل 26 سبتمبر العظيمة التي تهل يوم غداً الاثنين. وقال الأحمر إن ثورة 26 سبتمبر حررت اليمنيين من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وأقامت حكم جمهوري عادل. وأضاف: "التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". وتابع: "ثورة مباركة، تضع على رأس مبادئها السامية هذا الهدف النبيل، تظل راسخة مدى الزمن، وشامخة شموخ الجبال".

وأردف: "عيد سبتمبر مجيد باكورة أعياد الثورة اليمنية أكتوبر ونوفمبر المجيدتين.. تهانينا لليمن وأحراره وكل فئاته وقواتنا المسلحة والأمن البواسل ومقاومتنا الأبية.. وكلُّ عامٍ وأنتم بخير".