اليمن.. تسريبات بشأن اعادة هيكلة مجلس الثمانية برعاية مباشرة من السعودية في الرياض.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قال مصادر سياسية في الرياض إن مجلس القيادة الرئاسي سيعقد جلسة غير اعتيادية في الرياض تحت رعاية مباشرة من القيادة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمناقشة العديد من القضايا أبرزها إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، حيث من المتوقع ان تعيين نائب أول لرئيس المجلس يرجح أن يكون اللواء عيدروس الزبيدي.

وبحسب المصادر سيتوجه اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، سيتوجه خلال الساعات القليلة القادمة إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور الاجتماع.

ومن المتوقع أن تتم خلال الاجتماع مناقشة الهدنة مع الحوثيين وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن التي يحتمل أن يتم تمديدها لمدة عام.

وأضاف أحد المصادر أن من بين المواضيع المطروحة في جدول الأعمال للاجتماع المساعدات العاجلة لليمن وخاصة موضوع الوديعة المالية لدى البنك المركزي اليمني في عدن وآليات تنفيذها المطلوبة.