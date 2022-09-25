بشائر سارة تزفها السعودية .. أيام الثروة ستعود والفلوس ستصبح في يد الجميع ..(تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة بفضل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصادي السعودي في الفترة المقبلة حتى يصبح أحد أكبر اقتصادات العالم.

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البابطين (TADAWUL:) الغذائية

أعلنت شركة يقين المالية يقين كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين البابطين الغذائية عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 68 ريالاً و77 ريالاً للسهم الواحد، وأوضحت أن عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وتنتهي في تاريخ 28 سبتمبر 2022.

ووافقت هيئة السوق المالية في يونيو الماضي، على طلب شركة "البابطين الغذائية" تسجيل أسهمها وطرح 544 ألف سهم مايعادل 16 % من إجمالي أسهمها في السوق الموازية.

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عقد جديد

أعلنت الشركة العربية للأنابيب (TADAWUL:2200) عن فوزها بتاريخ 21 سبتمبر 2022 بعقد توريد أنابيب من مصانعها لصالح شركة "ارامكو (TADAWUL:2222) السعودية" بقيمة تقدر بحوالي 155 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن مدة العقد 15 شهرا، مبينة أن الأثر المالي سينعكس عليها خلال الربع الثاني والربع الثالث للسنة المالية 2023.

وأشارت الشركة إلى أن مجموع قيمة المشاريع القائمة حاليا تتجاوز 800 مليون ريال مما سيساهم في استمرار اعمالها خلال الفترة القادمة، وتحسن المبيعات ودعم وضعها المالي خلال الفترة المقبلة.

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الصقر للتأمين

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني (TADAWUL:8180) تقديمها الأربعاء الماضي ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في سبتمبر الجاري، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة، من 400 مليون ريال إلى 140 مليون ريال وبنسبة 65 %، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

واستلمت الشركة الثلاثاء الماضي، خطاب البنك المركزي السعودي المتضمن موافقته على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 260 مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 140 مليون ريال.