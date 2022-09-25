محمد علي الحوثي يقدم عرض تأمين مونديال قطر.. وهكذا جاءه الرد القاسي!!

الرياض - محمد الاطلسي - قوبلت العرض الذي تقدم به ما يسمى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بتأمين بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر، بسخرية وتهكم من قبل محلل عسكري يمني.

ورد المحلل العسكري محمد عبدالله الكميم، على عرض الحوثي لقطر بمساعدتهم في تأمين كأس العالم، التي ستقام خلال أقل من شهرين. وقال الكميم كان الأحرى بمحمد علي الحوثي أن يؤمن زعيم جماعته عبدالملك الحوثي، وأن يخرجوه إلى الناس مثل الرجال –

حسب وصفه. وقال الكميم في تغريدته الساخرة: "أمنوا عبدالملك الحوثي وخرجوه بين الناس مثل الرجال يادليز".

وكان محمد علي الحوثي قال ان جماعته بامكانها المساهمة في تأمين فعاليات المونديال العالمي بقطر. وجاءت هذه الدعوة عقب يوم من عرض عسكري كبير نفذته الجماعة بصنعاء.