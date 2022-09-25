تحذير سعودي للجميع : القيادة في هذه الأماكن ستكلفك غرامة مالية ضخمة !

الرياض - محمد الاطلسي - المرور يحذر من القيادة على الأرصفة أو أكتاف الطريق وتناشد إدارات المرور وكافة قائدي المركبات بتطبيق قواعد المروي، مع الحرص على بذل جهودها للتركيز خلال السير على الطرق، وتوخي الحذر والاحتياط من أجل المحافظة على سلامة الركاب والمشاة، وعدم التعريض للمخاطر والأضرار، كما أنه من الضروي الالتزام بعدم إعاقة الغير أو مضايقتهم، والابتعاد عن ما يعوق حركة المرور على الطرق، وعلى كل من يقود مركبة عدم إشغال الطريق أو جزء منه أو الأرصفة بأي حال من الأحوال، وعلى أن يترك مجال للمشاة وباقي المركبات من أجل السير بكل سهولة ويسر، وعلى جميع الشركات التي تعمل بالإنشاءات أو الحفر أن تخبر إدارة المرور، للقيام بوضع علامات أو مصابيح وتطبيق جميع الإجراءات التي تتناسب في تحول السير لطرق أخرى، وإرشاد الركاب للطريق السليم، وسوف نوضح لكم أهم تحذيرات المرور من القيادة على الأرصفة أو أكتاف الطريق.

بشكل دائم تحذر الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين وأيضًا المقيمين الوقوع بأي مخالفات مرورية، حتى لا يكونوا عرضة للغرامات المالية، أو أي عقوبات أخرى، وقد شددت الإدارة الجميع مرارًا وتكرارً بعدم القيام بالقيادة على الأرصفة أو أكتاف الطريق، وحذر بتغريدة عبر حسابهم الرسمي تويتر بالقيادة على أكتاف الطريق أو السمارات أو الأرصفة التي يمنع القيادة بها، وتعتبر مخالفة مرورية، وأكد في وقت سابق أن القيام على أكتاف الطريق تعتبر مخالفة مرورية، ومضافة بالجدول رقم 5 المتعلق بالمخالفات المرورية بالبند رقم 14 الذي قد تضمن عقوبة القيادة بأكتاف الطريق، حيث أن مرتكبها يتم عقابه بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 ريال سعودي و2000 ريال سعودي.

أهابت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات في المملكة بالالتزام بقواعد القيادة على المسارات المحددة وعدم تعديها، وعدم القيام على الأرصفة وأكتاف الطريق، وحذرت بأن تجاوز الخط الأصفر الخاص بالوقوف الاضطراري للمركبات، وليس مسار للتجاوز، كما أن إدارة المرور أكدت على خطورة التجاوز الإشارة الحمراء وما يماثله للمحافظة على الأرواح والممتلكات، عن طريق إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على تويتر، وحذر بع من بعض السلوكيات الخاطئة، والتي تكون خطر كبير على الممتلكات والأرواح.