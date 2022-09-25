لأول مرة في تأريخ المملكة .. جامعات سعودية تقر تعليم الموسيقى بداية لعام الجاري .. الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - اعتمدت جامعات حكومية وخاصة مواد وأندية لتعليم الموسيقى داخل أروقتها ومنها سبع جامعات في المملكة من خلال اعتمادها أندية موسيقية وتدريس الموسيقى للطلاب.

وتفصيلاً، ذكر برنامج الراصد الذي يبث على قناة الإخبارية أن الجامعات السعودية اعتمدت تدريس مادة الموسيقى للطلاب بأساتذة متخصصين في هذا المجال لتعليمها الطلاب.

والجامعات التي اعتمدت تعليم الموسيقى هي : جامعة جازان وجامعة تبوك وجامعة حائل وجامعة الملك خالد بأبها أندية خاصة لتعليم الموسيقى بشكل كامل، كما اعتمدت جامعتا عفت وجامعة دار الحكمة في جدة خطة خاصة لتعليم الموسيقى بدءًا من العام الجاري 2022.