بعد طول انتظار .. الجوازات السعودية تسمح بتجديد إقامة المقيمين والمرافقين وتُحذر من غرامة مالية !

الرياض - محمد الاطلسي - توضيح جديد من المديرية العامة للجوازات السُّعُودية، خلال ردها على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر.

وكانت أبرز التوضيحات فيما يخص تجديد الإقامات للمرافقين في المدة الخاصة بها، بالإضافة إلى تحذير لجميع المقيمين من غرامة الـ 1000 ريال، والإجراءات المطلوبة للتجديد وإنهاء الأوراق، بالإضافة إلى عدد من الأمور الهامة الأخرى.

تجديد الإقامات والمرافقين وخلال ردها على سؤال أحد المقيمين جاء فيه: “هل يسمح بتجديد إقامة المرافقين الزوجة والأبناء ربع سنوي؟”، فأكدت الجوازات أنه يُمكن فعليًا الآن تجديد الإقامات وإقامات المرافقين بشكل ربع سنوي كل 3 شهور، بدلاً من اقتصارها على السابق كل 6 شهور أو كل عام، وهو ما يساعد صاحب العمل على تحديد المدة الخاصة بالتجديد توفيرًا للمال.

وأضافت المديرية أن تجديد هُوِيَّة المقيمين والمرافقين تشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء، وبالتالي السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها كل 3 شهور كحد أدنى، على أن يتم استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، مع جواز تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراجها.

الجوازات تسمح بتجديد إقامة المقيمين والمرافقين ربع سنويًا والمستثنين| وتُحذر من غرامة الـ 1000 ريالوتحذير من غرامة الـ 1000 ريال يأتي هذا في الذي حذرت فيه الجوازات من غرامة تأخير تجديد هُوِيَّة مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صَلاحِيَة سريانها، التي تبدأ من 500 ريال سعودي وتصل إلى 1000 ريال في المرة الثانية في حالة تكرارها، وقد تصل إلى حد الإبعاد في حالة التمادي فترة طويلة في عدم التجديد.