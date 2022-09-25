صحفي سعودي يوجه رسالة لليمنيين في هذه المحافظات للقيام بهذا الأمر !

الرياض - محمد الاطلسي -

�جه مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبدالله آل هتيلة ، رسالة إلى كافة أبناء الشعب اليمني حول تمدد مشروع جماعة الحوثي في اليمن. وقال هتيلة في رسالته الى اليمينين : "إلى أهلنا في شمال اليمن أفيقوا من سباتكم وأعلنوا رفضكم لمشروع الملالي الذي لا يريد الخير لكم وللمنطقة. وأردف قائلًا:"من رَد ما كنه شَرد، ولا زالت الفرصة مواتية لجبر الكسر والعودة لجادة الصواب لاستعادة الدولة لتحتضن كل المكونات والأحزاب، وتحقيق تطلعات المستقبل. وتتابع رسائل سياسيين ونشطاء وصحفيين سعوديين لليمنيين تحثهم على وحدة الصف والالتفاف حول المجلس الرئاسي وتدعوهم للتعاون والتكاتف والتآزر لتدحر مليشيا الحوثي الايرانية كي يعود اليمن الى حاضنته العربية امنا مستقرا مزدهرا