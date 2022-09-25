الهدنة الأممية تفشل في اليمن بعد تلويح أمريكي و إعلان سعودي مماثل !

الرياض - محمد الاطلسي - لوحت الولايات المتحدة الأمريكية، بفشل الهدنة الأممية مع مليشيا الحوثي، عقب عرقلتها ورفض المليشيات تنفيذ بنودها.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، في تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر"، إن مليشيات الحوثي لم تنفذ بند فتح الطرق بموجب الهدنة الأممية وعمدوا لإشعال الصراع.

وأضاف: "لقد رأينا الحوثيين يخلقون مشاكل لتنفيذ الهدنة، وبدلًا من فتح الطرق، أشعلوا الصراع وقتلوا المدنيين في تعز".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة أدانت هذه الهجمات"، التي خلفت قتلى وجرحى من المدنيين في تعز الخاضعة لحصار خانق منذ 8 سنوات. ويأتي التلويح الأمريكي، عقب تصريحات مماثلة لوزير الخارجية السعودية باستبعاد تمديد الهدنة، بعد رفض المليشسيات تمديد بنودها، ورفع الحصار عن مدينة تعز.