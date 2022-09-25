اليمن : صدور قرار جديد بتعيين هذه الشخصية بمنصب كبير .. الاسم والمنصب

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن احمد عبدالله تركي قرار رقم 111 للعام 2022م قضت المادة الاولى من القرار بتكليف الأستاذ /جلال عوض عبدالله السويسي مدير ادارة العلاقات العامة بديوان المحافظة. فيما قضت المادة الثانية والثالثة منه بالغاء اي قرار سابق، وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.

ويعد الاستاذ/ جلال السويسي من الشباب الناشطين الاعلاميين في محافظة لحج سبق وأن تقلد عدة مناصب منها مدير قسم الاحصاء بديون مديرية طورالباحة عام 2008 ومن ثم مدير ادارة الاعلام في مديرية طورالباحة منذ عام 2010 حتى 2021ومن ثم مستشار إعلامي للسلطة المحلية بالمديرية.

نبارك للاستاذ جلال السويسي ثقة قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

محمد محي الدين علي

السكرتير الإعلامي لمحافظ لحج.