اتفرج .. مجسم غريب في حديقة بسلطنة عُمان يشعل الخليج بسبب جرأته .. لن تصدق كيف يبدو ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وثق أحد الأشخاص في سلطنة عُمان بمقطع فيديو اكتشافه لمجسم غريب في متنزه القرم بمحافظة صلالة جنوب غرب البلاد.

ورصد الشخص المجسم الذي كان يصدر صوتا يشبه الإيقاع، بينما أضاءت على جدرانه رموز غامضة، لا يوجد لها تفسير.

وأثار المقطع المتداول جدلا بين مواطنين، بشأن حقيقة المجسم المعني.

وبينما أخذ فريق من المتابعين يحوك نظريات بشأن المجسم، رجح فريق آخر أنها مجرد ”حركة دعائية“، فيما تندر آخرون على الواقعة.

واستذكر مواطنون كذلك، اليوتيوبر كويلي، الذي يتناول قصصا عما يسميه مؤامرات عالمية، لافتين إلى أنه سبق أن تحدث عن ”المجسمات الغريبة“.

وقال مغرد إن المسألة عبارة عن تسويق: ”حركة تسويقية لشي“.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن مجسم متنزه القرم.