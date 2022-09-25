المملكة تطلق تحذير للسعوديين المقيمين في هذه الدولة من هذا الأمر !

الرياض - محمد الاطلسي - أهابت القنصلية العامة في هيوستن، بمواطني المملكة الموجودين في ولاية فلوريدا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن العاصفة المدارية "إيان"، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة لها.

ونبّهت القنصلية، عبر حسابها على "تويتر"، إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية "إيان"، والتوقعات الجوية حيال تأثيرها.

وأكّدت أنه في حال الضرورة والطوارئ يُرجى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الأرقام: (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).