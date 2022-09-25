أمر غريب تقوم به مليشيا الحوثي بمبنى السفارة الأمريكية بصنعاء وتمنع القيام بهذا الفعل !

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر محلية وإعلامية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تشرف على عمليات النظافة والتشجير والعناية بكل مرافق السفارة الأمريكية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم؛ إن السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء لا تتوقف عنها عمليات النظافة والتشجير والعناية بكل مرافقها ومنع كتابة أي شعارات تدعو إلى موت الامريكان.

وأكد الصحفي اليمني أحمد عايض في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، أن المليشيات الحوثية تقوم بكل عمليات الخدمة للسفارة الامريكية، في حين قامت بتفجير وتدمير المئات من منازل اليمنيين وبيوت الله.