صحيفة بريطانية تكشف عن أمر بالغ الأهمية يخطط له ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان إذا نجح بتحقيقه سيذهل العالم

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أنه بعد تأمين الإفراج عن خمسة رهائن بريطانيين ، يضع ولي العهد أنظاره على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد أمضى ولي العهد شهورًا في التحدث إلى مسؤولين من الدول المتحاربة ، بما في ذلك فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي. فيما كشفت مصادر سعودية ، الليلة الماضية ، إن ولي العهد مصمم على إنهاء الصراع لأنه أمر مزعزع للاستقرار العالمي. وأضافت المصادر : 'لسنا مضطرين للظهور على أننا نفعل شيئًا. حتى نتمكن من العمل على تحقيق نتيجة بهدوء ، حتى تؤتي ثمارها.