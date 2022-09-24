لأول مرة.. السعودية تنقل خبر مفاجئ و غير سار لليمنيين ( تفاصيله)

الرياض - محمد الاطلسي - نقل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خبر غير سار لليمنيين ان الهدنة الإنسانية في اليمن والتي تنتهي تاريخ 2 اكتوبر الارجح انها لن تُمدد.

وانحى فرحان باللائمة في ذلك على الحوثيين في ذلك في لقاء مع التلفزيون الفرنسي.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم بلاده لجميع الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية