السعودية توجه رسالة قوية و حاسمة الى جماعة الحوثي وإيران ..( هذا نصها)

الرياض - محمد الاطلسي -

�جه مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية رسالة مهمة إلى قيادة جماعة الحوثيين عقب إعلانها انتهاء الحرب المُندلعة في اليمن منذُ ثمانية أعوام. وقال الصحفي السعودي عبدالله آل هتيلة في رسالته:" على الحوثيين بعد إنهيار إيران من الداخل، أن يدركوا أن ليس أمامهم إلا الانخراط في حوار يمني يمني يفضي إلى وقف لإطلاق النار، وصولًا إلى سلام دائم، يجنب اليمن المزيد من إراقة الدماء ويعيدهم للحضن العربي. وأوضح هتيلة أنه لا يمكن القبول بإيران في اليمن أو أي منطقة عربية أخرى مهما كان الثمن، ومهما طال أمد الحرب". ويوم الأربعاء الماضي أعلن رئيس مايُسمى المجلس الأعلى لجماعة الحوثيين مهدي المشاط رسميًا انتهاء مرحلة الحرب العسكرية في اليمن. ومنذُ ثمانية أعوام واليمن مازالت تُعاني من الحرب التي مازالت مُندلعة حتى اليوم دون أي تدخلات خارجية جادة لإنهائها.