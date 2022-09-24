حدث جديد في اليمن .. اتفاق بين حزبي الإصلاح والمؤتمر لأول مرة منذ سنوات بشأن هذا الأمر!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر صحفية عن اتفاق تاريخي بين حزبي الإصلاح والمؤتمر، هو الأول من نوعه منذ نحو 20 سنة.

وقالت المصادر إن قيادات بارزة من حزبي الإصلاح والمؤتمر توصلت الى اتفاق تهدئة اعلامي بين الطرفين.

ونقلت ‘‘عدن الغد’’ عن مصدر مؤتمري رفيع، قوله إن اتفاقا وقع بين الجانبين بهدف وقف التراشق الإعلامي تمهيدا لبدء حوار سياسي بين الحزبين.

ويتضمن الاتفاق وقف أي حملات إعلامية تسيء للمؤتمر او الإصلاح والترتيب لحوار سياسي ينهي القطيعة المستمرة منذ سنوات .

ويعد هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية في 2006، واحتدام الخلاف بين الجانبين منذ اندلاع ثورة الربيع العربي في 2011.