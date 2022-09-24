لأول مرة حكومة صنعاء تقدم على خطوة خطيرة تتسبب بأنهيار وشيك لسعر الريال اليمني ! .. تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - توقعت مصادر مصرفية، انهيارًا وشيكًا للريال اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، لأول مرة منذ سنوات، عقب إقدامها على طباعة كميات من العملة وضخها في السوق.

وقالت المصادر إن طبع أوراق نقدية، دون أي سندات مالية تحافظ على قيمتها السوقية، سيعرضها للانهيار خلال الأيام القادمة.

وأشارت المصادر إن لجوء المليشيات لهذه الخطوة سيؤدي إلى اهتزاز أسعار الصرف في مناطق سيطرتها، بعد سنوات من الثبات الوهمي الذي شهده الريال في تلك المناطق، والذي صاحبه ارتفاعًا خياليًا في أسعار السلع.

وتابعت المصادر، أنه من المحتمل إقدام المليشيات الحوثية على إقرار جرعة سعرية جديدة في السلع والخدمات، لمواجهة الانهيار الوشيك للعملة.

وكانت مصادر محلية وإعلامية، قد أكدت اقدام مليشيا الحوثي على ضخ أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية، فئة 100 ريال، بطريقة غير قانونية