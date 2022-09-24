اليمن: جماعة الحوثي تكشف ولأول مرة عن مفاوضات سرية مع التحالف.. تفاصيل أكثر

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت جماعة الحوثي لأول مرة عن إجرائها مفاوضات سرية مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات، معلنة قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لايقاف الحرب المستمرة للعام الثامن تواليا .

جاء هذا على لسان محافظ محافظة عدن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، طارق سلام ، الذي زعم تحقيق مفاوضات سرية بين الجماعة والتحالف تقدماً على طريق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال سلام في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر"، عنونها بـ "هام": "تقدم في مسار التفاوض بين صنعاء والتحالف عقب العرض العسكري الذي أقيم يوم أمس في ميدان السبعين ووجهت من خلاله صنعاء رسائل قوتها". مضيفاً: "الاتفاق مع صنعاء في لحظاته الاخيرة وموافقة على معظم شروطها".