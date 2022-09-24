بحيلة ماكرة.. فتاة خليجية تستدرج شابا في الإمارات وتستولي على أمواله!!

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت فتاة خليجية في دولة الإمارات من خداع شاب بإغرائه باستخراج رقم سيارة مميز له بسعر رمزي.

وأوهمت الفتاة الشاب بأنها تعمل مديرة تنفيذية لدى جهة مرموقة، ويمكنها استدراج رقم مميز له، مقابل 50 ألف درهم (ما يقارب 13,700 دولار)، ومن ثم استولت على المبلغ لنفسها. وبحسب صحيفة "البيان"، قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام الفتاة أن تؤدي للمدعي 50 ألف درهم، وألزمتها رسوم الدعوى ومصروفاتها. وقال المجني عليه إن المدعى عليها استولت على أمواله بعد أن أوهمته أنها تعمل مديرة تنفيذية لدى جهة مرموقة، وبإمكانها استخراج رقم مميز له، مقابل 50 ألف درهم، وبعد تسليمها المبلغ رفضت تنفيذ الاتفاق أو إرجاع المبلغ له. بدورها، أقرت المدعى عليها بتسلم 2000 درهم (540 دولارا) من المدعي كسلفة، و5000 درهم (1350 دولارا) مقابل شراء رقم سيارة، و25 ألف درهم (6750 دولارا) مقابل عربون سيارة. وأحالت النيابة العامة المدعى عليها إلى محكمة الجزاء بتهمة الاستيلاء على أموال المجني عليه، وتمت إدانتها وتغريمها 20 ألف درهم، وعليه أقام المدعي صحيفة دعوى مدنية للمطالبة بالحكم بإلزامها أن تؤدي له 50 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأضافت أنه وفقاً لما أثبتته التحريات، وما أثبته المدعي من تحويل المبالغ إلى حساب المدعى عليه وصور التحويلات، فإن المحكمة تنتهي إلى أن استيلاء المدعى عليها على أموال المدعي كان من دون وجه حق، وعليه يكون من حقه عملاً بنص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مطالبتها بإرجاع المبلغ.