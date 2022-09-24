لأول مرة الرئيس العليمي يعترف بوجود خلافات داخل ”المجلس الرئاسي” ويعلن عن القرار الذي لم يستخدمه الى اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، مساء الجمعة، بوجود خلافات داخل المجلس الرئاسي.

وقال في حوار مباشر عبر الزوم لمعهد الشرق الأوسط، إنه يسعى للحفاظ على الثوابت والقواسم المشتركة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويحاول حل خلافات المجلس داخلياً.

وعن القرار الذي لم يستخدمه منذ توليه السلطة، أكد العليمي أنه لم يستخدم في إدارته للمجلس التصويت، حتى لا يكون في المجلس غالب ومغلوب.

وأشار إلى أنه يسعى لحل الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي، من خلال إجراء مشاورات داخلية، من أجل أن يتفق عليها جميع الأعضاء.

وقال العليمي: "لاأريد أن نقدم صورة وردية لكننا حريصون على استمرار المجلس وفق المشتركات ونحاول حل الخلافات بالتوافق واحيانا بالانحياز لمبدأ ٣+ الرئيس".

مشيرا إلى أن بعص أعضاء المجلس الرئاسي يسحب البعض إلى مربع الصراع، وهو ما يجعل المجلس يلجأ لحلول مشتركة وتوافقية وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات.

وتصاعدت وتيرة الخلافات بين قيادات المجلس الرئاسي عقب التطورات الأخيرة في محافظتي شبوة وأبين، وهو ما أدى إلى عزوف بعض أعضاء المجلس، عن حضور اجتماعاته، وغضبهم من استمرار المعادلة الأمنية والعسكرية في مدينة عدن والمناطق الجنوبية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.