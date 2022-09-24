لأول مرة.. تسهيلات كبرى غير متوقعة للحصول على الجنسية السعودية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم الصحيحة

الرياض - محمد الاطلسي - يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على الجنسية السعودية في الآونة الأخيرة، وفي هذا الموضوع سنوضح لك الشروط وطريقة التقديم ليكون جواز السفر السعودي في جعبتك في أقرب وقت ممكن.

المستحقين للجنسية السعودية

يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على الجنسية السعودية في الآونة الأخيرة، وفي هذا الموضوع سنوضح لك الشروط وطريقة التقديم ليكون جواز السفر السعودي في جعبتك في أقرب وقت ممكن.

المستحقين للجنسية السعودية

يحق للمولود داخل المملكة أو خارجها لأبوين أجنبيين، أو من أب أجنبي وأم سعودية، والمولود في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية اختيار الجنسية العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، إذا توفرت فيه الشروط الآتية:

1_أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

2-أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

3-أن يكون ملمًا باللغة العربية.

4-أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

5-في حال حصول الأب على جنسية سعودية فإن الأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد في حال كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية يعتبرون سعوديين، ولهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

6-إذا كانت إقامة الأولاد خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

طريقة التقديم للحصول على الجنسية

1-يتقدم طالب الجنسية لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج. وتقوم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالتحقق من الآتي:

أن يكون مقدم الطلب قدم قدم إلى المملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط.

أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص.

أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها "33" نقطة موزعة على النحو التالي:

إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على 2 نقطة ، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة.

إذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب.

شروط الحصول على الجنسية

يشترط للمتقدم على الحصول على الجنسية السعودية:

أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد.

أن يكون غير معتوه أو مجنون.

أن يكون حين تقديم الطلب:

قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.

أن يكون حسن السير والسلوك. ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.

أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة

الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي

تمنح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي إذا قدمت طلباً بذلك، وتوفرت الضوابط التالية:

ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي

أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية

أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

أن تكون مقيمة في المملكة

أن يمضي على الزواج مدة خمس سنوات على الأقل.

السعوديةنيوترك بوستالجنسية السعوديةنيو ترك بوستالمملكة العربية السعودية

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الكويت: ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات الانتخابية

التاريخ: 22/09/2022 02:01:02 م

الكويت: ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات الانتخابية

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، نجحت في ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات في منزل يدار لشراء الأصوات بالمخالفة للقانون.

وكشفت الوزارة أن النيابة العامة مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت أنها ترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية، مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الكويتي ستجرى يوم 29 من الشهر الجاري، فيما تم فتح باب الترشح نهاية أغسطس الماضي.

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إلى أين وصلت كورونا في المملكة العربية السعودية؟

التاريخ: 22/09/2022 04:29:41 م

إلى أين وصلت كورونا في المملكة العربية السعودية؟

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كشفت إحصائيات وزارة الصحة السعودية اليوم (الخميس)، أن هناك انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ"كورونا" المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الحالات الحرجة ونسب التعافي، واستقرار الوفيات.

وأشارت الإحصائيات، إلى أنه تم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 18 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 815609 إصابات بالفيروس.

كما أكدت على استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 33 حالة.

وأظهرت الاحصائيات أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 105 حالات اليوم، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802840 حالة. ولفتت إلى تسجيل استقرار في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9337 حالة وفاة.

السعوديةنيو ترك بوستفيروس كوروناكورونا في السعودية

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