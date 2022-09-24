الرئيس اليمني العليمي يدلي بتصريح صادم لأول مرة.. بعض أعضاء المجلس يجرونا الى مربع الصراعات.. وها مانلجأ اليه؟!

الرياض - محمد الاطلسي - قال الرئيس العليمي:لا أريد أن أقدم صورة وردية عن الوضع داخل المجلس الرئاسي ، هناك خلافات وبعض الأعضاء يسحب البعض إلى مربع الصراع لكننا نلجأ لحلول مشتركة وتوافقية وأحيانا الضغط بأكبر عدد من الأصوات.

واضاف: توجد خلافات داخل المجلس الرئاسي نعمل على حلها بالتوافق والحلول المشتركة و أجرينا اتصالات مع فرنسا وشركة توتال بخصوص تصدير الغاز، ونحن جاهزون لذلك ولكن الشركة تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية. واختتم:: مشروع تصدير الغاز سيكون مفيدا لنا خصوصا في إعادة بناء البنى التحتية وبعض أعضاء المجلس يسحب أعضاء آخرين إلى مربع الصراع.