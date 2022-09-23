هل بينها عربية؟ .. بشرى كبرى للمغتربين هذه أسهل 5 جنسيات يمكنك الحصول عليها بسرعة كبيرة!!

الرياض - محمد الاطلسي -

يشهد اللاجئون في تركيا في الآونة الأخيرة، شعورًا عامًا بعدم الاستقرار والقلق، الناجمين عند عوامل سياسية واقتصادية.

وطالما عانى المغتربون بوجه عام من الشعور بعدم الانتماء، لذلك في هذا الموضوع سنطرح حلولًا عملية للحصول على جوازات سفر بطريقة يسيرة.

1-جنسية جمهورية الدومينيكان

توجد جمهورية الدومينيكان في جزيرة هيسبانيولا ووالتي تعد جزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي.

وتقدم تسهيلات لا مثيل لها للحصول على جنسيتها، كل ما عليك تقديم إثبات أنك تعمل براتب 1500 دولار أمريكي من مصدر خارج البلاد لتحصل على الإقامة الدائمة.

وبعد عامين فقط من حصولك على الإقامة الدائمة بإمكانك التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

ولكن هناك شرط آخر وهو تعلم اللغة الإسبانية وكذلك إجراء فحص طبي.

وتستمر إجراءات الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات. وتسمح جمهورية الدومينيكان بحمل الجنسية المزدوجة.

2-جنسية جمهوية بيرو

توجد جمهورية بيرُو ‏ أو البيرو في غرب أمريكا الجنوبية.

يحدها من الشمال الإكوادور وكولومبيا ومن الشرق البرازيل ومن الجنوب الشرقي بوليفيا ومن الجنوب تشيلي أما من الغرب فتطل على المحيط الهادئ، وعاصمتها لِيمَا.

وتعد جمهورية بيرو من أسهل الدول المانحة للجنسية.

ولا تشترط سوي تقديم إثبات أنك تعمل براتب شهري قيمته 1000 دولار أمريكي، أو من خلال الدراسة أو الاستثمار وبعدها مباشرةً يمكنك التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة.

وفي غضون 3 أشهر، يتم قبول طلبك بالحصول على الإقامة الدائمة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الحصول على الجنسية.

وكذلك يشترط اجتياز اختبار اللغة الإسبانية كشرط أساسي.

3-الجنسية البلجيكية

يعد الحصول على الجنسية البلجيكية الأسهل بين الدول الأوروبية، كما ما عليك الحصول على عرض عمل من صاحب عمل بلجيكي، مع تواجودك بشكل شخصي في البلد، وإثبات من عملك بأنه "لا غنى عنك".

ويمكن أيضا أن تجهز سجلا احترافيا في رياضة ما، أو تكون متميزا في مجال الثقافة، أو العلوم.

ويشترط للحصول على الجنسية البلجيكية، الإقامة أيضا لمدة خمس سنوات.

والشرط الثابت هو ببساطة إثبات أنك مستقل ماليا، مع دخل كافي، لتغطية تكاليف معيشتك، وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب الجنسية.

4-الجنسية البولندية

يعد كذلك من السهل الحصول على الجنسية البولندية، حيث تمنح بولندا الجنسية للذين عاشوا بشكل مستمر في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بالإضافة إلى إثبات دخل ثابت، والملكية القانونية لمنزل.

ومن المهم جداً أن تجيب بشكل كافي ومقنع عن سؤال: لماذا تريد أن تكون مواطنا بولنديا؟ بالإضافة إلى إظهار علاقتك الجيدة بزملائك في العمل، وبالمجتمع المحيط بك.

وأيضاً يعتبر اجتياز اختبار اللغة البولندية من الشروط الأساسية لحصولك على الجنسية.

5-الجنسية البرازيلية

وتشترط البرازيل الإقامة لمدة أربع سنوات على الأقل أو سنة واحدة فقط في حال الزواج من مواطن/ة برازيلي/ة، أو في حال كان لديك مولود ولد على الأراضي البرازيلية فيحق له حينها منح الجنسية لأبويه.

ويجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إعالة أسرهم، وأن يتقنوا اللغة البرتغالية.