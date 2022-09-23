بشرئ كبرى.. الحكومة اليمنية تعلن خبر سار لجميع المواطنين بلا استثناء طال انتظارة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الحكومة، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء على اختلاف توجهاتهم ومناطقهم الجغرافية، بإنهاء معاناتهم من تداعيات الحرب المتواصلة للسنة الثامنة على التوالي، بإصدارها قرارا شجاعا يراعي مصالح الشعب اليمني.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي أعلن تعهد مجلس القيادة الرئاسي بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

وقال الدكتور بن مبارك خلال مشاركته الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وسيكون مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين وقد ترجم المجلس ذلك الالتزام بدعم الهدنة التي قادت جهودها الأمم المتحدة والعمل على المحافظة عليها وتثبيتها بما يخفف من المعاناة الإنسانية لليمنيين".

مضيفاً وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، أن " المجلس الرئاسي والحكومة ملتزمان ببنود الهدنة ومستعدين للدخول في عملية سلام تنهي الانقلاب والحرب وتعيد الاستقرار إلى اليمن وتحفظ أمن جيران اليمن وأمن الملاحة الدولية ".

داعياً الدول الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الضغط على المليشيات الحوثية لتنفيذ كافة بنود الهدنة، وبما يكفل استمرارها والبناء عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين".

كما دعا إلى "تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وتسعى الامم المتحدة إلى تمديد الهدنة في اليمن إلى 6 اشهر اخرى، في ظل رفض جماعة الحوثي الهدنة بصيغتها الحالية، مطالبة بتوسيع اتفاق الهدنة ليشمل "زيادة عدد رحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء وعدم عرقلة سفن الوقود لميناء الحديدة، وادراج صرف رواتب الموظفين ووقف القتال لفتح جميع الطرقات والمنافذ".