عاجل: خير كبير قادم وبشرى لجميع أبناء اليمن تبدأ من صنعاء وعدن ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي -

�وقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرته اليومية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على محافظات عدن، لحج، تعز، غرب خليج عدن و مدخل باب المندب. ومن المحتمل أن تشمل الأمطار أجزاء من محافظات الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب كلٍ من صعدة، عمران، صنعاء وذمار والمرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وأجزاء من المناطق الساحلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لها. وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية والطينية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.