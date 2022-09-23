غرامة 3 آلاف ريال وحبس لمدة عام لكل من يخالف هذا الأمر اثناء الاحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - تزامنا مع اقتراب الموعد السنوي للاحتفال باليوم الوطني السعودي، أعلن أحد الخبراء في القانون السعودي عن العقوبات المفروضة هذا العام.

وذلك لكل من يسيء استخدام المنشآت القومية وكذلك العلم السعودي، حيث تم فرض مبلغ مالى قيمته 3 آلاف ريال، وكذلك السجن المشدد لمدة عام على من يخالف القوانين الجديدة، وبالفعل تم إصدار مرسوم ملكي بفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين، وذلك تفادياً لما حدث في الاحتفالات للأعوام السابقة.

غرامة مخالفات الاحتفال باليوم الوطني ووضح المستشار القانوني أحمد المحيميد، في حديث له مع الفضائية “الإخبارية” قال فيه إن العقوبات القائمة لهذا العام جاء في “المادة 20 وذلك على نظام العلم السعودي وقيمته، حيث نصت القوانين على أن كل من يسئ استخدام أو يهين علم الدولة أو يقوم بإهانته، سواء العلم الوطني أو أي شعار ينتمي للملكة والحق الوطني، وكذلك راية التوحيد.

يتم فرض عقوبة مالية قدرها 3 آلاف ريال، مع السجن لمدة عام”.