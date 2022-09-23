عاجل: الحوثي يوجه رسالة هامة هي الأولى من نوعها للدول العربية والاسلامية ( هذا ماتضمنته)

الرياض - محمد الاطلسي -

قال عضو المجلس السياسي الأعلى ، محمد علي الحوثي ، أن صنعاء جاهزة لتزويد الدول العربية بالأسلحة والتعاون معهم، واضعًا شرطًا واحدًا، ضمنه في تغريدة على حسابه في “تويتر” حيث قال ” لكل الانظمة العربية والاسلامية ، بعد العرض العسكري في يوم 21 سبتمبر نقول ها قد من الله علينا بما شاهدت اعينكم، وجاهزون للتعاون معكم “.

وأضاف: ” بشرط أن يتجه السلاح صوب العدو الاسرائيلي لا صوب اليمن “.وختم بقوله: ” فإن كنتم جاهزون نحو المعركة الكبرى فنحن جاهزون بتزويدكم بالسلاح “.

وكان عضو المجلس السياسي قد غرد قبلها بالقول” شكرًا لكل الأحرار الذين تفاعلوا مع حملة خاصة بثورة 21 سبتمبر ومنجزاتها العسكرية، حيث كتب الحوثي ” شكرا لكل الاحرار الذين تفاعلوا في الحملة؛ ولكن لان القائد يستاهل فتستمر الحملة المفتوحة بنشر صور ومقاطع الفيديو وما تحبون قوله عن القائد تم استعراض سلاح نوعي يصل الاراضي المحتلة في فلسطين كما صرح به ناطق الجيش واسلحة ردع جديدة بمديات مختلفة.