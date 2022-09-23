يحدث لأول مرة في اليمن.. مطار المخا يستقبل اول طائرة نقل..والمفاجأة ماتحمله على متنها!! .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - اكدت مصادر حكومية ان طائرة شحن عسكرية إماراتية، وصلت الخميس إلى مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز.

وقالت المصادر إن طائرة عسكرية إماراتية وصلت إلى مطار عسكري جديد أنشئ مؤخرًا من قبل أبو ظبي في مدينة المخا، لاستخدامه في الأغراض العسكرية والاستخباراتية.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة حملت على متنها أجهزة اتصالات ومعدات عسكرية، مؤكدة نقل هذه المعدات إلى إحدى القواعد العسكرية التي انشأتها الامارات بالقرب من المطار في المخا.

ويأتي ذلك في أعقاب استكمال أبوظبي إنشاء مطار عسكري في المخا، بعد ثلاث سنوات من إنشائه دون أي علم الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف.