السعر الان.. تغير كبير غير متوقع لأاسعار الصرف اليوم الجمعة

الرياض - محمد الاطلسي -

�جل الريال اليمني اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، تراجعا أمام الدولار والريال السعودي وجاء انخفاض العملة المحلية في محلات الصرافة اليمنية في كلا من صنعاء وعدن. وقالت مصادر مصرفيه في عدن أن الريال اليمني سجل انهيارا جديداً مشيرة إلى سجل الريال السعودي للشراء 303 ريال يمني، وللبيع 307 ريال يمني، فيما الدولار الامريكي سجل للشراء 1155 ريال يمني، و للبيع 1165 ريال يمني. وأضافت أن أسعار الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء أن الريال السعودي سجل للشراء 148.4 ريال يمني، فيما البيع 149 ريال يمني، كما سجل الدولار للشراء 560 ريال يمني، وللبيع 565 ريال يمني. أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 307 ريال يمني بيع = 309 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1155 ريال يمني بيع = 1165 ريال يمني