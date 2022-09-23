اليمن.. جماعة الحوثي تطبع و تضخ عملة جديدة لهذه في السوق (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - ضخت مليشيا الحوثي، عملة ورقية جديدة في الأسواق، بعد طباعتها في الخارج.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية، ضخت طبعة جديدة من العملة اليمنية فئة 100 ريال، في أسواق العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

ولم تصدر المليشيات حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن الطبعة المتداولة، والتي بدأ ظهورها قبل نحو شهرين، بحسب المصادر، لكن المليشيات نشرتها في الأسواق مؤخرًا.

ويتخوف مواطنون من عدم قانونية الطبعة الجديدة، كونها غير صادرة عن البنك المركزي في عدن، المخول قانونيًا بطباعة العملة، والذي منعت مليشيا الحوثي تداول العملة الصادرة عنه.