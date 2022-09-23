اليمن.. صدور حكم قبلي يقضي بسجن «محمد علي الحوثي» .. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - صدر حكم قبلي يوم أمس الخميس قضي بتوقيف ما يسمى بـ رئيس المنظومة العدلية المدعو محمد علي الحوثي في السجن المركزي.

جاء ذلك خلال نجمع قبلي طالب فيه مشايخ بني الحارث في صنعاء الخميس محمد علي الحوثي بإيقاف نفسه في السجن المركزي ردا على إيقافه لهم.

وظهر مشايخ القبيلة في تسجيل مصور أمس الخميس ومعهم أبناء القبيلة في نكف قبلي مسلح ردا على خطف الحوثي ثمانية من شيوخ القبيلة أول أمس الأربعاء.

وقال المجتمعون في كلمتهم موجهين الخطاب القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي: "كما وقفت المشايخ يابو احمد توقف انت في السجن المركزي".

وبحسب مصادر قبلية حاول محمد علي الحوثي بصفته رئيس المنظومة العدلية التدخل في قضية قتل وعدم تحويلها إلى القضاء وعند رفض شيوخ بني الحارث لتدخل اللجنة العدلية أمر الحوثي بسجنهم صباح الأربعاء وأفرج عنهم مساء اليوم ذاته بعد دعوتهم لنكف قبلي مسلح لبني الحارث.

وقالت المصادر "إن محمد علي الحوثي قدم محكما لهم فطلبوا منه إيقاف نفسه طوعا في السجن المركزي"، وتقتضي الأعراف القبلية تنفيذ قرارات المحكمين مهما كانت.

وفي وقت سابق اختطفت جماعة الحوثي ثمانية مشائخ من بني حارث ، وأودعتهم في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، وهم الشيخ سلطان محمد الأوزري، والشيخ أيوب أحمد ناصر دهرة، والشيخ حسين يحيى حمود دغيش، والشيخ محمد ناجي جمعان الجدري، والشيخ عادل أحمد الحنبصي، والشيخ علي مقبل الحنبصي، والشيخ حزام الراعي، والشيخ عبد الله الدربوح.