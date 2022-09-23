شرط وحيد تضعه السعودية على الحوثيين مقابل 100 مليار دولار ودفع رواتب الموظفين منذ 2014 .. وهكذا فاجئتهم الجماعة بالرد !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قياديٌ سابق في “المقاومة الجنوبية”، عن عرض كبير قدّمته السعودية للحوثيين، بمبلغ مالي كبير وتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة من عام 2014، مقابل استمرار سيطرتها مع الإمارات على باب المندب ومناطق النفط والغاز.

وقال عادل الحسني في تدوينة على منصة (تويتر)، إنه “في لقاء بغداد الأخير جددت السعودية عرضها على جماعة الحوثي بتعويض مالي 100 مليار دولار ودفع جميع المرتبات من 2014 على أن تبقى السعودية والإمارات مسيطرة على باب المندب وسقطرى ومناطق النفط والغاز” . مؤكدا أن جواب الحوثيين على السعودية كان أن: لا تفاوض في شبر من أرض يمنية ولا في الوحدة ، والانسحاب دون قيد أو شرط.