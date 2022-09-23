حتى لو كان طاعنا في السن .. تعرف على الشرط الوحيد الذي تضعه الفتاة السعودية للموافقة على العريس المتقدم لها!!

الرياض - محمد الاطلسي -

�ي تحذير مباشر يؤكد الكاتب الصحفي طلال القشقري أن شروط الفتاة السعودية للموافقة على العريس الآن تغيرت بشكل صادم عن الماضي، حتى اختزلن الشروط في شرط واحد فقط هو أن يكون المتقدّم لهنّ ثرياً ثراءً فاحشاً، حتى لو كان مسنًا ممن يطلق عليه "الأب الحلو". شروط الموافقة على العريس قديمًا وفي مقاله "الفتاة السعودية والأب الحلو!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "في الماضي غير البعيد، لو سُئلَت الفتاة السعودية عن شروطها للموافقة على الزواج بمن يتقدّم لها، لما ابتعدت أجوبتها عن أحد هذه الشروط، أو جُلّها إن لم يكن كلّها.. أن يُحْسِن المتقدّم التعامل معها، ولديه وظيفة براتب يكفي لحياة مستورة، وعمره قريبٌ من عمرها، ويتمتّع بشيء من الوسامة، ويقرب لها أو على الأقل يتأصّل من نفس القبيلة أو الجماعة، ويسمح لها بالتوظّف كي تشاركه تكاليف المعيشة المرتفعة، ويسكنان بعيداً عن أهله، وألّا يُعدّد عليها، وأن يستقدم لها عاملة منزلية ولو بعد حين لتدبير البيت والطبيخ والأطفال، ويُسفّرها للسياحة بين الفينة والأخرى،.. إلخ!".