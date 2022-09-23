الأمير محمد بن سلمان يجبر عائلة مغربية على البكاء و جعلها تذرف الدموع لسبب لا يخطر على بال !

الرياض - محمد الاطلسي - تساقطت دموع الفرح والسعادة من كل أفراد عائلة الطالب المغربي ابراهيم سعدون الذي كانت القوات الروسية قد القت القبض عليه وتمت محاكمته هناك بسبب انخراطه كمرتزق في الحرب الروسية 0 الاوكرانية .

وتلقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الشكر والتقدير والامتنان من العائلة التي اكدت وصول ولدها الى المملكة العربية السعودية بعد وساطة قام بها الامير محمد بن سلمان لدى الرئيس الروسي بوتين. وأوضح الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون، أحد المفرج عنهم من روسيا بعد اعتقالهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن نجله سيصل قريبا إلى البلاد

وشكر سعدون كل من ساهم في إتمام عملية التبادل، لافتا إلى تكاتف مختلف الجهود، وتدخل كل من المملكة المغربية في شخص الملك محمد السادس وولي العهد مولاي الحسن".

حسب " هسبريس" ولفت إلى أن "دخول المملكة العربية السعودية على الخط كان نظرا لتعدد الجنسيات".

وأكد الطاهر أنه سيتم نقل ابنه في القريب العاجل بعد "القيام بالتشخيصات الطبية وإعداد الوثائق اللازمة"، قائلا: "أنا اليوم مرتاح لأنه في بلاد آمنة، وهي بلاد كل العرب والمسلمين".

وأفرجت روسيا عن 10 أجانب تم أسرهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بوساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وينتمي المفرج عنهم لجنسيات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب. وهبطت الطائرة التي كانت تقلهم يوم أمس الأربعاء في السعودية. تمهيدا لتوجههم إلى بلادهم.