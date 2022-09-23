بشارة أممية .. الإعلان عن موعد صرف مرتبات كافة الموظفين اليمنيين شمالاً وجنوباً .. (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن أكد أن قضية دفع الرواتب هي القضية الأهم حالياً.

وقال ليندركينغ ان: روح التعاون التي رصدتها كفيلة ليس فقط بتمديد الهدنة بل بتوسيعها، والمسألة الهامة التي نود رؤية تقدم فوري فيها هي قضية دفع الرواتب.

وأكدت مصادر مطلعة أن إصرار حكومة صنعاء على دفع مرتبات الموظفين كشرط اساسي لقبولها بتمديد الهدنة، أجبر جميع الأطراف على الاستجابة لهذا الشرط حين أدركوا أنه لا تنازل عنه مهما كان الثمن، مرجحين أن يتم صرف المرتبات ابتداء من شهر أكتوبر القادم، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرار الهدنة.

وتتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من عودة الحرب إلى الاشتعال مجددا، وهو ما سيهدد مصادر الطاقة في ظرف حرج لأمريكا والدول الأوروبية التي تواجه نقصا في إمدادات الغاز والنفط الروسي مع دخول فصل الشتاء.

وكشفت الولايات المتحدة ،ولأول مرة بوجود تواصل ومفاوضات مباشرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين .

حيث أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ في مقابلة مع قناة الحدث السعودية أن بلاده تحتفظ بقنوات إتصال مع قادة حوثيين ،كون التفاوض أصبح الطريق الوحيد لرسم مستقبل اليمن.

وفي لقاء آخر مع قناة الجزيرة أوضح أن بلاده تدفع نحو تنفيذ إجراءات قبيل تمديد الهدنة ، من ضمنها صرف المرتبات ورفع كلي للحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهي الشروط التي يتمسك الحوثيين كشرط لتمديد الهدنة.

ويوم امس نفذت قوات صنعاء عرضا عسكريا وصف بالاضخم اشتمل على عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة والعمودية والاسلحة البحرية والبرية المتنوعة.