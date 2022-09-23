ماذا علقت الادارة الامريكية عن "ولي العهد" السعودي محمد بن سلمان بعد وساطته بالإفراج عن أسرى أمريكيين لدى روسيا ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شكر مستشار الأمن القومي الأميركي "سوليفان"، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من 5 دول من بينها أمريكا وبريطانيا.

وقال جيك، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"نشكر ولي العهد وحكومة السعودية على التيسير في إدراج 2 من المواطنين الأمريكيين في تبادل الأسرى، ونتطلع إلى لم شمل مواطنينا بأسرهم".

كما رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، الذي أدى إلى إطلاق سراح أسيرين أمريكيين.

وقال بلينكن، في بيان، أمس الأربعاء إن "الولايات المتحدة تقدر إدراج أوكرانيا لجميع أسرى الحرب، بغض النظر عن الجنسية، في مفاوضاتها، ونتطلع إلى لم شمل هؤلاء المواطنين الأمريكيين بعائلاتهم".

وأضاف: "نشكر أيضا شركائنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعايا أجانب، بمن فيهم مواطنان أمريكيان استقبلهما في وقت سابق اليوم فريق سفارتنا في الرياض".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "شارك شخصيا" في عملية تبادل أسرى الحرب الذي أدى إلى إطلاق سراح الأمريكيين.

وذكر المسؤول للصحفيين في نيويورك: "نحن ممتنون للسعوديين، ولقد لعب الأمير محمد بن سلمان شخصيا دورا مهما في هذا الأمر، ونحن ممتنون له على جهوده".