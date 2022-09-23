وفاة فنان شهير و الحزن يخيم على الوسط الفني والعربي (الاسم وتفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - تـ ـوفي الفنان هشام سليم، يوم امس بعد صراعٍ مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، أنّ جـ ـنازة الراحل ستخرج بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يكون الدفـ ـن في مقـ ـابر العائلة. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

وولد الفنان هشام سليم في عام 24 يناير عام 1958م، إلا أنه لم يهوى كرة القدم مثل والده ودخل التمثيل وقام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن

وأدى الفنان هشام السليم العديد من الأدوار السينمائية وكانت أخر أعماله مسلسل “هجمة مرتدة”، وتناول فيه ملف المخابرات المصرية والعمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة في العالم. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

جدير الذكر أن مسلسل هجمة مرتدة من إخراج علاء الديب، وتأليف باهر دويدار، من بطولة أحمد عز وكل من هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.