العاصمة اليمنية ستشهد حدث كبير غير مسبوق خلال الساعات القليلة القادمة تزامناً مع انفجارات عنيفة في السعودية ( تفاصيل جديدة)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الناطق الرسمي باسم قوات صنعاء يحيى سريع انه سيتم الكشف عن حدث كبير خلال الساعات القادمة بالتزامن مع انفجارات عنيفة في السعودية.

وكشف سريع عن موعد بث مشاهد العرض العسكري الكاملة، والذي نفذته قوات صنعاء في ميدان السبعين يوم امس.

وقال سريع في تغريدة رصدها محرر “مجتهد نيوز” ‏سيتم بث مشاهد العرض العسكري المهيب للعيد الثامن لثورة الـ21 سبتمبر المباركة غدا في تمام الثالثة عصرا إن شاء الله.

وبالتزامن مع ذلك نشر حساب “طقس العرب – السعودية”، وهو تطبيق ومنصة لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية بالمملكة، مقطع فيديو يظهر سلسلة انفجارات متتالية بمولد (محول) كهربائي جراء الأمطار.

وعلق حساب “طقس العرب – السعودية” على المقطع قائلا: “انفجارات متتابعة في مولد كهربائي خلال الأمطار الغزيرة خلال العاصفة الرعدية التي أثرت على عسير اليوم (أمس)”.

ووثق مقطع الفيديو اندلاع النيران في المحول الكهربائي جراء حدوث الانفجارات، حيث كانت منطقة عسير قد تعرضت مساء أمس لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة.

ونفذت قوات صنعاء عرضا عسكريا كبيرا اليوم هو الاضخم في تاريخها وتضمن استعراضا للصواريخ والطائرات والمدرعات والجنود.