غرامة كبيرة … الأحوال المدنية تحذر من تسمية المواليد بهذه الاسماء يعرضك لدفع غرامة مالية ضخمة ( تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي - احذر من تسمية مولودك بهذا الاسم يعد هذا تحذير واضح عند الشروع في تسمية المولود ببعض الأسماء؛ حيث أنه منذ بداية الحمل وينشغل الأبوين باختيار اسم المولود، كما أن هذا الاسم يظل ملازم الشخص طوال حياته على لذا لابد أن يكون الاسم مميز وجديد، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه ولابد من وجود إجابة صريحة عنه، الأ وهو هل توجد أسماء ممنوعة تسمية المولود بها أو لا لذا يجب توخي الحذر خوفًا من المسائلة القانونية. احذر من تسمية مولودك بهذا الاسم بالبحث والتنقيب وراء ما يمنع من اختيار الأبوين بعض الأسماء لطفلها، وجد أن ليست كل الأسماء متاحة لتسمية الطفل بها؛ حيث أنه في القانون تنص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية والمدنية على اختيار أسماء المواليد بمعايير يجب أن يلتزم بها الشخص عند تسمية الأبناء، كما أوضح هذا القانون أنه يوجد بعض الأسماء التي لا يجب أن يتم تسمية المولود بها ويعاقب عليها القانون. الأسماء الممنوعة بنص القانون الأسماء التي تم منعها من القانون هى الأسماء المركبة، وكذلك الأسماء التي تخالف الشريعة وتخالف أحكام الشريعة السماوية، كما أن من ضمن الممنوعات هو اشتراك طفلين من أب واحد بنفس الاسم.

كيف يتم تسجيل المولود عندما يتم تسجيل المولود يتم تسجيله من خلال الأب؛ حيث يتوجه الأب إلى السجل المدني برفقة بعض الأوراق وهي البطاقة الشخصية وبطاقة الأم وثيقة الزواج الخاصة بهم وإخطار من مكان ولادة الطفل، ويتم هذا من خلال مكتب الصحة المحيط بالمنطقة التابع لها الوالدين، أما عن الغرامة التي يتم دفعها بسبب اختيار اسم المولود مخالف للمعايير فهى 200 جنيه مصري.